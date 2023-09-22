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ВСУ получили тысячи новых 122-миллиметровых артиллерийских выстрелов

Пятница 22 сентября 2023 11:33
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ВСУ получили тысячи новых 122-миллиметровых артиллерийских выстрелов Фото: ВСУ получили тысячи новых 122-миллиметровых артиллерийских выстрелов (facebook.com/ukrainianarmor)
Автор: Елизавета Драбкина

"Украинская бронетехника" доставила нашим военным тысячи новых дефицитных 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООО "Украинская бронетехника".

Отмечается, что производство и поставка артиллерийских боеприпасов является приоритетом для компании.

"Украинская бронетехника" работает над увеличением ежемесячных объемов производства артиллерийских боеприпасов. В ближайших планах = нарастить количество 122-мм выстрелов в разы.

Боеприпасы для Украины

Напомним, в конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Кроме того, в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.

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