ЗСУ отримали попередження Apple про шпигунські атаки: під загрозою ще 110 країн

Рекордний сплеск звернень та загрози для військових в Україні

Представники міжнародних організацій із цифрових прав підтверджують безпрецедентний масштаб розсилки.

Директор розслідувальної групи гарячої лінії Access Now Мохаммед Аль-Маскаті повідомив, що кількість звернень по допомогу після останніх сповіщень Apple зросла на 30-40 відсотків порівняно з попередніми аналогічними кампаніями.

Сплеск повідомлень від користувачів також підтвердили в кібербезпековій компанії iVerify.

Серед тих, хто отримав сповіщення про загрозу, є й українські військові.

Що відомо?

Свідчення бійця ЗСУ: один із українських захисників на умовах анонімності розповів, що спочатку сприйняв це повідомлення як фішинг, однак згодом підтвердив його автентичність через службу підтримки Apple.

Масштаб у Силах оборони: за словами солдата, аналогічні сповіщення від Apple про атаки шпигунського ПЗ отримали й інші його побратими у війську. Це викликало занепокоєння серед особового складу.

Дослідник аналітичного центру The Citizen Lab Джон Скотт-Рейлтон наголосив, що масштаби географічного охоплення публічних повідомлень є безпрецедентними.

Експерт вважає, що кожне публічне зізнання про отримання сповіщення є лише вершиною айсберга і вказує на значно масштабніші приховані шпигунські операції.

Нові методи інформування та рекомендації з безпеки

Фахівці зазначають, що зростання кількості виявлених випадків також пов'язане із тим, що Apple суттєво змінила та покращила механізм сповіщення користувачів.

Починаючи з цього року, компанія дублює застереження одразу через декілька каналів.

Яких саме?

Екран блокування : сповіщення відображається безпосередньо на заблокованому екрані iPhone;

: сповіщення відображається безпосередньо на заблокованому екрані iPhone; Налаштування пристрою : банер із попередженням з'являється у верхній частині додатка "Налаштування";

: банер із попередженням з'являється у верхній частині додатка "Налаштування"; Електронна пошта та веб-версія: листи надсилаються на прив'язаний e-mail, а також виводяться під час входу в акаунт Apple ID через браузер.

"Новий метод сповіщення від Apple допоміг підвищити обізнаність про важливість цієї проблеми, через що користувачам стало значно важче її ігнорувати", - підкреслив Мохаммед Аль-Маскаті.

Фахівці з кібербезпеки закликають усіх, хто отримав подібне сповіщення, поставитися до нього з максимальною серйозністю.

Головною рекомендацією для захисту пристроїв є негайне увімкнення режиму підвищеного захисту (Lockdown Mode). Спеціальна функція безпеки, розроблена Apple, спрямована на ускладнення хакерських атак на iPhone, iPad та Mac.

Наразі компанії не відомо про жоден випадок успішного зламу пристроїв із вже активованим режимом Lockdown Mode.