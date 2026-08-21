ЗСУ отримали перший реактивний дрон-перехоплювач "Шахедів" (фото)

Зазначається, що Alexa Spatium - це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах.

Інтерцептор орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:

"Герань-3";

"Герань-4";

"Герань-5";

Shahed-131.

Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.

Під час випробувань інтерцептор підтвердив заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Серед особливостей безпілотного літака:

потужний турбореактивний двигун;

висока стеля польоту;

значний бойовий радіус дії;

широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;

гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;

варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;

повна дистанційна підготовка і пуск.

Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Він виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.

Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.