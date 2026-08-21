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ЗСУ отримали перший реактивний дрон-перехоплювач "Шахедів" (фото)

15:08 21.08.2026 Пт
2 хв
Новий дрон-перехоплювач може знищувати реактивні "Шахеди"
aimg Костянтин Широкун
Фото: ЗСУ отримали перший реактивний дрон-перехоплювач "Шахедів" (mod.gov.ua)

Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що Alexa Spatium - це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах.

Інтерцептор орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:

  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • Shahed-131.

Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.

Під час випробувань інтерцептор підтвердив заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Серед особливостей безпілотного літака:

  • потужний турбореактивний двигун;
  • висока стеля польоту;
  • значний бойовий радіус дії;
  • широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;
  • гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;
  • варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;
  • повна дистанційна підготовка і пуск.

Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Він виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.

Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Крім цього, ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач". Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.

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ДрониЗбройні сили України