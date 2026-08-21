RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" (фото)

15:08 21.08.2026 Пт
2 мин
Новый дрон-перехватчик может уничтожать реактивные "Шахеды"
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" (mod.gov.ua)

Арсенал Сил обороны Украины пополнился первым украинским реактивным перехватчиком дронов Alexa Spatium.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Alexa Spatium - это скоростной реактивный беспилотный самолет, разработанный украинскими инженерами специально для уничтожения малоразмерных воздушных, наземных и надводных целей в реальных боевых условиях.

Интерцептор ориентирован на поражение прежде всего российских воздушных БПЛА-камикадзе:

  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • Shahed-131.

Также комплекс может применяться для поражения разведывательных беспилотников, вертолетов и других отдельных целей.

В ходе испытаний интерцептор подтвердил заявленные изготовителем тактико-технические характеристики. Среди особенностей беспилотного самолета:

  • мощный турбореактивный двигатель;
  • высокий потолок полета;
  • значительный боевой радиус действия;
  • широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов;
  • гибкая тактика боевого применения – по заранее заданным координатам или в режиме прямого наведения;
  • вариативность боевых частей – обломочно-фугасная, кумулятивная, термобарическая;
  • полная дистанционная подготовка и запуск.

Беспилотник имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра, запускается с мобильной катапульты через несколько минут. Он изготовлен из легкого и крепкого композитного материала, что позволяет ему выполнять резкие маневры без потери управляемости.

Беспилотный летательный аппарат, не выполнивший задание, может вернуться к месту запуска и использовать повторно.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence .

Кроме этого, СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель" . Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после полутора лет работы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДрониВооруженные силы Украины