ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" (фото)

Арсенал Сил обороны Украины пополнился первым украинским реактивным перехватчиком дронов Alexa Spatium.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Alexa Spatium - это скоростной реактивный беспилотный самолет, разработанный украинскими инженерами специально для уничтожения малоразмерных воздушных, наземных и надводных целей в реальных боевых условиях.
Интерцептор ориентирован на поражение прежде всего российских воздушных БПЛА-камикадзе:
Также комплекс может применяться для поражения разведывательных беспилотников, вертолетов и других отдельных целей.
В ходе испытаний интерцептор подтвердил заявленные изготовителем тактико-технические характеристики. Среди особенностей беспилотного самолета:
Беспилотник имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра, запускается с мобильной катапульты через несколько минут. Он изготовлен из легкого и крепкого композитного материала, что позволяет ему выполнять резкие маневры без потери управляемости.
Беспилотный летательный аппарат, не выполнивший задание, может вернуться к месту запуска и использовать повторно.
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