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ЗСУ отримали новий наземний дрон Vepr для евакуації поранених (фото)

14:36 04.06.2026 Чт
2 хв
Які характеристики має новий НРК?
aimg Костянтин Широкун
Фото: ЗСУ отримали новий наземний дрон Vepr для евакуації поранених (mod.gov.ua)

Арсенал медеваків ЗСУ поповнив новий робот – наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що Vepr – це вітчизняний наземний робот, перші моделі якого працюють на передовій з 2024 року. Орієнтуючись на реальний бойовий досвід та відгуки захисників, українські розробники суттєво модернізували платформу під актуальні потреби фронту.

Характеристики НРК

Платформа Vepr має довжину 136 см, ширину 112 см і висоту зі стійкою 138 см. При спорядженій вазі близько 350 кг може транспортувати вантаж такої ж маси.

Два електричні двигуни потужністю по 1,5 кВт розганяють платформу до 7,5 км/год, ємності акумуляторів вистачає на майже 40 км шляху. Також НРК Vepr оснащений цифровими камерами, має кілька видів зв’язку.

Логістично-евакуаційні НРК Vepr мають кращі тактико-технічні характеристики і здатні виконувати такі завдання:

  • доставку боєприпасів чи військового майна вагою до 350 кг;
  • евакуацію 1-2 поранених одночасно;
  • дистанційне розмінування територій;
  • евакуація з поля бою пошкоджених автомобілів чи інших НРК.

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За даними Міноборони, українські наземні роботизовані комплекси щомісяця виконують близько 10 тисяч завдань з евакуації та логістики. У першому півріччі 2026 року уряд планує законтрактувати понад 25 тисяч НРК, що удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Ключова мета – перевести до 100% фронтової логістики на безпілотні роботизовані платформи.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що ЗСУ вперше зуміли за допомогою безпілотників і НРК взяти під контроль позицію росіян. Піхотинці в тій операції участі не брали.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому.

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