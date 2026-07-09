ЗСУ отримали новий гусеничний дрон з кулеметом (фото)

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ новий розвідувально-ударний НРК Tanchik Droid 12.7, оснащений кулеметом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що серед ключових особливостей нової розробки вітчизняного ВПК – тривалий час автономної роботи, широкі позашляхові можливості, вогнева міць і мінімальний ризик для оператора.

Комплекс розробило українське підприємство спеціально для умов сучасної війни високої інтенсивності. При його створенні конструктори спиралися на реальний бойовий досвід.

Наземний дрон Tanchik Droid 12.7 призначений для:

дистанційного спостереження за полем бою;

ведення розвідки;

знищення живої сили, неброньованої та легкоброньованої техніки ворога.

Оператор повністю керує комплексом із безпечного укриття, використовуючи надійний канал управління.

Останнім часом підрозділи Сил оборони України отримали вже 1 028 наземних роботизованих комплексів різних модифікацій на загальну суму у понад 487 млн гривень. Усі закупівлі пройшли через профільний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Такі технологічні платформи все частіше мінімізують ризики для наших воїнів, перебираючи на себе виконання критичних місій на передовій.

У Міноборони також повідомили, що за перше півріччя 2026 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 67 нових зразків НРК.