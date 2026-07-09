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ВСУ получили новый гусеничный дрон с пулеметом (фото)

11:17 09.07.2026 Чт
2 мин
Фото нового НРК опубликовали в Минобороны
aimg Константин Широкун
ВСУ получили новый гусеничный дрон с пулеметом (фото) Фото: ВСУ получили новый гусеничный дрон с пулеметом (mod.gov.ua)
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Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ новый разведывательно-ударный НРК Tanchik Droid 12.7, оснащенный пулеметом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Среди ключевых особенностей новой разработки отечественного ВПК – длительное время автономной работы, широкие внедорожные возможности, огневая мощь и минимальный риск для оператора.

Комплекс разработало украинское предприятие специально для условий современной войны высокой интенсивности. При его создании конструкторы опирались на реальный боевой опыт.

Наземный дрон Tanchik Droid 12.7 предназначен для:

  • дистанционного наблюдения за полем боя;
  • ведение разведки;
  • уничтожение живой силы, небронированной и легкобронированной техники противника.

Оператор полностью управляет комплексом по безопасному укрытию, используя надежный канал управления.

Коллаж из трех изображений наземного дрона Tanchik Droid 12.7. в разных ракурсах на фоне поля

В последнее время подразделения Сил обороны Украины получили уже 1028 наземных роботизированных комплексов различных модификаций на общую сумму более 487 млн гривен. Все закупки прошли через профильный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Такие технологические платформы все чаще минимизируют риски для наших воинов, принимая на себя выполнение критических миссий на передовой.

В Минобороны также сообщили, что за первое полугодие 2026 оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 67 новых образцов НРК.

Также ранее РБК-Украина узнавала у основателя и CEO Ratel Robotics Тараса Остапчука, куда идут отечественные наземные дроны .

О том, как офицер ВСУ создал уникальную роту с работами, читайте в нашем материале .

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