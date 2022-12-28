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ЗСУ отримали нові ударні дрони Punisher: що про них відомо

Фото: ЗСУ отримали нові ударні дрони Punisher (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Нові ударні дрони Punisher надійшли на озброєння української армії. У ЗСУ розповіли, як працюють ці безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"ЗСУ отримали нові ударні дрони Punisher для поразки живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Punisher є легким ударно-розвідувальним безпілотним комплексом, розробленим українською компанією UA Dynamics. Він також може мати медично-рятувальне призначення та нести контейнер із медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим.

Принцип роботи ударного безпілотника

Дрон має здатність нести на підвісці та скидати боєприпас вагою до 2,5 кг, пролітаючи на відстань до 45 км в один бік. Він має 2000 вражаючих елементів і може знищувати все живе в радіусі 30 м.

Також планується запровадження боєприпасу зі шрапнеллю (розривний артснаряд, начинений круглими кулями) проти легкої та середньої броньованої техніки.

Нагадаємо, раніше український безпілотник Shark пройшов модернізацію. Компанія розробник показала оновлений дрон.

Як працює українська дрона Shark, можете прочитати в нашому матеріалі.

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