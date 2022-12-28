RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ получили новые ударные дроны Punisher: что о них известно

Фото: ВСУ получили новые ударные дроны Punisher (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Новые ударные дроны Punisher поступили на вооружение украинской армии. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"ВСУ получили новые ударные дроны Punisher для поражения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Punisher является легким ударно-разведывательным беспилотным комплексом, разработанным украинской компанией UA Dynamics. Он также может иметь медицинско-спасательное назначение и нести контейнер с медикаментами, который сбрасывается для оказания помощи раненым.

Принцип работы ударного беспилотника

Дрон имеет способность нести на подвеске и сбрасывать боеприпас весом до 2,5 кг, пролетая на расстояние до 45 км в одну сторону. Он располагает 2000 впечатляющими элементами и может уничтожать все живое в радиусе 30 м.

Также планируется введение боеприпаса со шрапнелью (разрывной артснаряд, начиненный круглыми пулями) против легкой и средней бронированной техники.

Напомним, ранее украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик показала обновленный дрон.

Как работает украинский дроны Shark, можете прочесть в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныдрониВойна в Украине