ВСУ получили новые ударные дроны Punisher: что о них известно

Новые ударные дроны Punisher поступили на вооружение украинской армии. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"ВСУ получили новые ударные дроны Punisher для поражения живой силы противника", - говорится в сообщении.
Punisher является легким ударно-разведывательным беспилотным комплексом, разработанным украинской компанией UA Dynamics. Он также может иметь медицинско-спасательное назначение и нести контейнер с медикаментами, который сбрасывается для оказания помощи раненым.
Принцип работы ударного беспилотника
Дрон имеет способность нести на подвеске и сбрасывать боеприпас весом до 2,5 кг, пролетая на расстояние до 45 км в одну сторону. Он располагает 2000 впечатляющими элементами и может уничтожать все живое в радиусе 30 м.
Также планируется введение боеприпаса со шрапнелью (разрывной артснаряд, начиненный круглыми пулями) против легкой и средней бронированной техники.
Напомним, ранее украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик показала обновленный дрон.
Как работает украинский дроны Shark, можете прочесть в нашем материале.
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