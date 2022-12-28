ВСУ получили новые ударные дроны Punisher: что о них известно

"ВСУ получили новые ударные дроны Punisher для поражения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Punisher является легким ударно-разведывательным беспилотным комплексом, разработанным украинской компанией UA Dynamics. Он также может иметь медицинско-спасательное назначение и нести контейнер с медикаментами, который сбрасывается для оказания помощи раненым.

Принцип работы ударного беспилотника

Дрон имеет способность нести на подвеске и сбрасывать боеприпас весом до 2,5 кг, пролетая на расстояние до 45 км в одну сторону. Он располагает 2000 впечатляющими элементами и может уничтожать все живое в радиусе 30 м.

Также планируется введение боеприпаса со шрапнелью (разрывной артснаряд, начиненный круглыми пулями) против легкой и средней бронированной техники.