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Український БПЛА Shark пройшов модернізацію: що змінилося (фото)

Новость на русском →
Вівторок 13 грудня 2022 15:58
Український БПЛА Shark пройшов модернізацію: що змінилося (фото) Фото: українська БПЛА Shark пройшов модернізацію (facebook.com/ukrspecsystems)
Автор: Руслан Гаращенко

Український безпілотник Shark пройшов модернізацію Компанія розробник показала оновлений дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії Ukrspecsystems.

Тепер український безпілотник має розмах крил 3,4 метра та потужнішу батарею, що дозволяє перебувати в повітрі до 4 годин (раніше було понад 2 години).

"Це вдвічі більше часу на розвідку чи коригування та контроль поля бою. Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ", - зазначили у компанії.

Український БПЛА Shark пройшов модернізацію: що змінилося (фото)

Фото: модернізований безпілотник Shark (twitter.com/ukrspecsystems)

Що відомо про українського безпілотника?

Дрон може бути задіяний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема HIMARS.

Також апарат має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.

Новий БПЛА може заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Як він працює, можна подивитися тут.

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