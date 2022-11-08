Виробники українського безпілотника "Шарк" показали його у справі (відео)
Компанія-виробник українського розвідувального безпілотника "Шарк" показала, як працює найновіший БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії "Укрспецсистемс".
Виробники БПЛА продемонстрували чіткість трекінгу та відмінну якість картинки в дощову погоду.
Що відомо про український безпілотник?
Дрон може бути задіяний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, в тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема, HIMARS
Також апарат має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.
Новий БПЛА може заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.
Технічні характеристики "ШАРК":
- Час польоту - більше 2 годин,
- Дальність зв'язку - 60 км;
- Практична стеля - 2000 м;
- Камерна система - Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом;
- Злітна маса - 10 кг;
- Розмах крил - 1,91 м;
- Час розгортання - 15 хвилин;
- Температура експлуатації - від -15 С до +50 С;
- Метод шифрування - AES256;
- Крейсерська швидкість - 70-90 км/год;
- Максимальна швидкість польоту - 150 км/год;
- Швидкість звалювання - 60 км/год;
- Спосіб зльоту - катапульта;
- Спосіб посадки - парашут.
Нагадаємо, в Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний вражати цілі на відстані до 1000 км. На цьому етапі вже закінчується розробка 75-кілограмового снаряда.
Пізніше в "Укроборонпромі" розкрили подробиці про нове ударне БПЛА для ЗСУ.
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