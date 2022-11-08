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Виробники українського безпілотника "Шарк" показали його у справі (відео)

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Вівторок 08 листопада 2022 11:24
Виробники українського безпілотника "Шарк" показали його у справі (відео) Фото: новий український безпілотник "Шарк" (facebook.com/ukrspecsystems)
Автор: Руслан Гаращенко

Компанія-виробник українського розвідувального безпілотника "Шарк" показала, як працює найновіший БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії "Укрспецсистемс".

Виробники БПЛА продемонстрували чіткість трекінгу та відмінну якість картинки в дощову погоду.

Що відомо про український безпілотник?

Дрон може бути задіяний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, в тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема, HIMARS

Також апарат має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.

Новий БПЛА може заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Технічні характеристики "ШАРК":

  • Час польоту - більше 2 годин,
  • Дальність зв'язку - 60 км;
  • Практична стеля - 2000 м;
  • Камерна система - Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом;
  • Злітна маса - 10 кг;
  • Розмах крил - 1,91 м;
  • Час розгортання - 15 хвилин;
  • Температура експлуатації - від -15 С до +50 С;
  • Метод шифрування - AES256;
  • Крейсерська швидкість - 70-90 км/год;
  • Максимальна швидкість польоту - 150 км/год;
  • Швидкість звалювання - 60 км/год;
  • Спосіб зльоту - катапульта;
  • Спосіб посадки - парашут.

Нагадаємо, в Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний вражати цілі на відстані до 1000 км. На цьому етапі вже закінчується розробка 75-кілограмового снаряда.

Пізніше в "Укроборонпромі" розкрили подробиці про нове ударне БПЛА для ЗСУ.

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