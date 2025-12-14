ЗСУ отримали дані про логістику ЧФ РФ у Севастополі: партизани показали фото

За даними руху, агенти здійснили детальну розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (військова частина 63876), який відповідає за постачання південного угруповання російських окупаційних військ. Партизани зафіксували точні координати командних будівель та основних майданчиків зберігання матеріальних ресурсів.

У "АТЕШ" зазначають, що цей центр є критично важливим елементом логістики, від якого залежить здатність російських військ вести бойові дії, зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Всі отримані відомості вже передані Силам оборони України. Ця інформація дозволить завдати точкового удару по постачанню та логістичній структурі Чорноморського флоту", - сказано у повідомленні.