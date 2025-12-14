ЗСУ отримали дані про логістику ЧФ РФ у Севастополі: партизани показали фото

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку одного з ключових логістичних об’єктів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними руху, агенти здійснили детальну розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (військова частина 63876), який відповідає за постачання південного угруповання російських окупаційних військ. Партизани зафіксували точні координати командних будівель та основних майданчиків зберігання матеріальних ресурсів.
У "АТЕШ" зазначають, що цей центр є критично важливим елементом логістики, від якого залежить здатність російських військ вести бойові дії, зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках.
"Всі отримані відомості вже передані Силам оборони України. Ця інформація дозволить завдати точкового удару по постачанню та логістичній структурі Чорноморського флоту", - сказано у повідомленні.
Останнім часом представники партизанського руху систематично оприлюднюють інформацію про ключові військові об’єкти Росії.
Зокрема, агентура руху "АТЕШ" змогла проникнути на позиції російського підрозділу протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, який відповідає за захист міста та стратегічних об’єктів Північно-Західного регіону РФ.
Крім того, розвідники "АТЕШ" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупаційних військ на Херсонщині, яку згодом успішно знищили Сили оборони України. Раніше українські партизани також здійснили розвідку стратегічної нафтобази у Воронежі, що забезпечує пальним російські війська одразу на двох напрямках.
Нещодавно "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.