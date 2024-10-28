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ЗСУ отримали 95% зброї, яку Лондон обіцяв в липні, - посол Британії

Фото: Мартін Гарріс, посол Великої Британії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Британія поставила Збройним Силам України (ЗСУ) 95% від обіцяної в липні зброї. Ситуація залишається критичною, у зв'язку з чим партнери повинні працювати швидко в питанні допомоги Києву.

Про це розповів посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв'ю РБК-Україна.

 

Як відзначив Гарріс, він розуміє, що інколи виникає питання про те, чи надають партнери усю підтримку, яку обіцяють. У випадку з Британією, міністр оборони Джон Хілі, який очолив посаду з обранням нового уряду, запустив новий процес, аби бути впевненим у тому, що ЗСУ отримали усі ті поставки, які Лондон у липні обіцяв прискорити.

"Ми знаємо, що ситуація критична, і що партнери мають працювати швидко з підтримкою для України. І те, що ми обіцяли, ми доставили, ми зробили", - додав Гарріс. 

Допомога Британії Україні 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Велика Британія стала одним із провідних партнерів України у сфері оборони та безпеки. Британський уряд постачає Україні широкий спектр військової техніки, серед яких й далекобійні ракети Storm Shadow. 

Окрім військової техніки, Велика Британія проводить підготовку українських військових на своїй території.

У тому ж числі, на  початку жовтня, Лондон надав Києву 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

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