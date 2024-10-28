ЗСУ отримали 95% зброї, яку Лондон обіцяв в липні, - посол Британії

Як відзначив Гарріс, він розуміє, що інколи виникає питання про те, чи надають партнери усю підтримку, яку обіцяють. У випадку з Британією, міністр оборони Джон Хілі, який очолив посаду з обранням нового уряду, запустив новий процес, аби бути впевненим у тому, що ЗСУ отримали усі ті поставки, які Лондон у липні обіцяв прискорити.

"Ми знаємо, що ситуація критична, і що партнери мають працювати швидко з підтримкою для України. І те, що ми обіцяли, ми доставили, ми зробили", - додав Гарріс.

Допомога Британії Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Велика Британія стала одним із провідних партнерів України у сфері оборони та безпеки. Британський уряд постачає Україні широкий спектр військової техніки, серед яких й далекобійні ракети Storm Shadow.

Окрім військової техніки, Велика Британія проводить підготовку українських військових на своїй території.

У тому ж числі, на початку жовтня, Лондон надав Києву 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.