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ВСУ получили 95% оружия, которое Лондон обещал в июле, - посол Британии

Фото: Мартин Харрис, посол Великобритании в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Британия поставила Вооруженным Силам Украины (ВСУ) 95% от обещанного в июле оружия. Ситуация остается критической, в связи с чем партнеры должны работать быстро в вопросе помощи Киеву.

Об этом рассказал посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в интервью РБК-Украина.

Как отметил Харрис, он понимает, что иногда возникает вопрос о том, предоставляют ли партнеры всю поддержку, которую обещают. В случае с Британией, министр обороны Джон Хили, который возглавил должность с избранием нового правительства, запустил новый процесс, чтобы быть уверенным в том, что ВСУ получили все те поставки, которые Лондон в июле обещал ускорить.

"Мы знаем, что ситуация критическая, и партнеры должны работать быстро с поддержкой для Украины. И то, что мы обещали, мы доставили, мы сделали", - добавил Харрис. 

Помощь Британии Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Великобритания стала одним из ведущих партнеров Украины в сфере обороны и безопасности. Британское правительство поставляет Украине широкий спектр военной техники, среди которых и дальнобойные ракеты Storm Shadow. 

Кроме военной техники, Великобритания проводит подготовку украинских военных на своей территории.

В том же числе, в начале октября Лондон предоставил Киеву 3,5 млрд фунтов стерлингов (около 4,5 млрд долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

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