"ЗСУ осушують Дніпро". У Росії вигадали черговий пропагандистський фейк

Колаборант із запорізькою пропискою Володимир Рогов поширює фейк про те, що річка Дніпро обміліла через дії українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI .

Рогов заявив, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро у районі Каховського водосховища та перекрили гідротехнічні затвори ГЕС на плотинах Дніпровського каскаду у верхів’ях.

Насправді, про те, що вода у Дніпрі сильно відійшла, в Україні говорять вже давно. Як зазначили журналісти фактчекінгового проєкту "Без брехні", ще у 2020 році вийшла стаття голови Держекоінспекції України Андрія Мальованого "Що вбиває головну річку країни і як цьому запобігти".

У ній він розповідає про критичний стан Дніпра через хімічне забруднення води, обміління і втрату біологічного різноманіття.

Зазначено, що росіяни теж доклали руку до цьогорічного обміління річки - вони обстріляли Каховську ГЕС і пошкодили запірні шандори. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли про те, що налагоджують постачання води з Дніпра до Мелітопольського району.