ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"ВСУ осушают Днепр". В России придумали очередной пропагандистский фейк

Новина українською →
Воскресенье 22 января 2023 19:56
"ВСУ осушают Днепр". В России придумали очередной пропагандистский фейк Фото: в России придумали очередной пропагандистский фейк (РБК-Украина))
Автор: Татьяна Степанова

Коллаборант с запорожской пропиской Владимир Рогов распространяет фейк о том, что река Днепр отмелела из-за действий украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища и перекрыли гидротехнические затворы ГЭС на дамбах Днепровского каскада в верховьях.

На самом деле о том, что вода в Днепре сильно отошла, в Украине говорят уже давно. Как отметили журналисты фактчекингового проекта "Без лжи", еще в 2020 году вышла статья председателя Госэкоинспекции Украины Андрея Малеванного "Что убивает главную реку страны и как это предотвратить".

В ней он рассказывает о критическом состоянии Днепра из-за химического загрязнения воды, обмеления и потери биологического разнообразия.

Отмечено, что россияне тоже приложили руку к нынешнему обмелению реки - они обстреляли Каховскую ГЭС и повредили запорные шандоры. Тогда же российские СМИ сообщали о том, что налаживают поставки воды из Днепра в Мелитопольский район.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские пропагандисты придумали много фейков по поводу трагедии в Днепре, чтобы обвинить в случившемся Украину и ВСУ. Таким образом, Кремль пытается оправдаться за убийства 20 человек и снять с себя ответственность за теракт.

Также ранее мы писали, что российские пропагандисты пытались продвигать в мировых медиа фейки о якобы "неэффективности" вооружения, предоставляемого США и Европой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фейки Война России против Украины
NEWS
Создаст эффект домино. В Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams
Создаст эффект домино. В Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина