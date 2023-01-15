Як Росія виправдовує удар по будинку в Дніпрі: в РНБО назвали головні фейки

Російські пропагандисти вже вигадали багато фейків щодо трагедії в Дніпрі, щоб звинуватити в тому, що трапилось, Україну та ЗСУ. Таким чином Кремль намагається виправдатись за вбивства 20 людей та зняти з себе відповідальність за теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Насправді як зазначають в ЦПД, як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Дніпро зазнав удару російської ракети типу Х-22, яку ЗСУ не мають можливості збивати.

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти під час масового обстрілу території України поцілили в житловий будинок у Дніпрі, і кількість поранених за перші години перевалила за півсотні людей.

Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.

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