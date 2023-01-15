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Як Росія виправдовує удар по будинку в Дніпрі: в РНБО назвали головні фейки

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Дніпро, Неділя 15 січня 2023 13:09
Як Росія виправдовує удар по будинку в Дніпрі: в РНБО назвали головні фейки Фото: удар по дому у Дніпрі 14 січня (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вже вигадали багато фейків щодо трагедії в Дніпрі, щоб звинуватити в тому, що трапилось, Україну та ЗСУ. Таким чином Кремль намагається виправдатись за вбивства 20 людей та зняти з себе відповідальність за теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, стверджується, що

  • російська ракета, яка влучила у багатоповерхівку, була збита силами ППО України, що викликало в будинку "вторинну детонацію" побутового газу;
  • підрив будинку є провокацією українських спецслужб для створення "красивої картинки" та мотивування збільшення військової допомоги країн Заходу;
  • пропаганда згадала конкурс "Міс Всесвіт", що відбувається у США, пов'язавши підрив із популяризацією учасниці від України.

Насправді як зазначають в ЦПД, як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Дніпро зазнав удару російської ракети типу Х-22, яку ЗСУ не мають можливості збивати.

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти під час масового обстрілу території України поцілили в житловий будинок у Дніпрі, і кількість поранених за перші години перевалила за півсотні людей.

Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.

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