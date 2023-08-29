ЗСУ за останню добу ліквідували понад 300 окупантів на Таврійському напрямку

Українські військові за минулу добу ліквідували понад 300 російських окупантів та знищили 34 одиниці техніки росіян на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

В напрямку Новоданилівка-Вербове ЗСУ мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом минулої доби ворог завдав 21 авіаційного удару, провів 17 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни також здійснили 578 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П’ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1).

Наші захисники також знищили 34 одиниці військової техніки росіян. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, українські бійці знищили 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога.

Ситуація на фронті та втрати РФ у війні

За даними Генштабу, Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. Тим часом російські війська намагаються атакувати в Донецькій області, однак успіхів не мають.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ витіснили окупантів з позицій на схід від Кліщіївки та в центрі села. Всього на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 44 квадратні кілометри.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 29 серпня, склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистеми та 17 ББМ росіян.