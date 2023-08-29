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ЗСУ мають успіх на двох напрямках та стримують наступ ворога на сході, - Генштаб

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 08:33
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ЗСУ мають успіх на двох напрямках та стримують наступ ворога на сході, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. Тим часом російські війська намагаються атакувати в Донецькій області, однак успіхів не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка - Вербове. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ мають успіх на двох напрямках та стримують наступ ворога на сході, - Генштабскриншот deepstatemap.live

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах".- розповів Ковальов.

Водночас росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. А також здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Там тривають важкі бої. За добу відбулося 32 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок вівторка, 29 серпня, по всій лінії фронту точаться важкі бої. Минулої доби сталося 32 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямі та закріплюються на досягнутих рубежах.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ витіснили окупантів з позицій на схід від Кліщіївки та в центрі села. Всього на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 44 квадратні кілометри.

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