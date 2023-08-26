ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ за останню добу ліквідували понад 300 окупантів на Таврійському напрямку

Таврія, Субота 26 серпня 2023 17:38
UA EN RU
ЗСУ за останню добу ліквідували понад 300 окупантів на Таврійському напрямку Фото: ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом останньої доби виконали понад тисячу вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання", - повідомив командувач.

За його словами, протягом останньої доби втрати ворога склали 309 осіб, серед них:

  • безповоротні - 93,
  • поранені - 208,
  • полон - 8.

Крім того, знищено 19 одиниць військової техніки противника, серед якої:

  • 4 танки,
  • 6 ББМ,
  • 8 артилерійських систем та мінометів,
  • 1 РСЗВ.

"Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога. Ворога знищуємо", - додав Тарнавський.

Втрати російської армії

З початку загарбницької війни Міноборони РФ приховує справжні втрати своєї армії. Також невідомі втрати ворожих військових формувань, зокрема приватних військових компаній.

При цьому російські опозиційні журналісти змогли підтвердити поіменний список кількох тисяч росіян, які загинули на війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України десятки тисяч одиниць техніки та понад 260 тисяч військових. ЗСУ за минулу добу знищили ще 640 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Захищав Київ та добивався передачі F-16. Що відомо про загиблого льотчика "Джуса"
Захищав Київ та добивався передачі F-16. Що відомо про загиблого льотчика "Джуса"
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші