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ВСУ за последние сутки ликвидировали более 300 оккупантов на Таврическом направлении

Таврия, Суббота 26 августа 2023 17:38
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ВСУ за последние сутки ликвидировали более 300 оккупантов на Таврическом направлении Фото: ВСУ ликвидировали более 300 оккупантов (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в течение последних суток выполнили более тысячи огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"В общем, за прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции и совершил 731 обстрел, нанес 2 ракетных и 24 авиаудара. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневые задачи", - сообщил командующий.

По его словам, в течение последних суток потери врага составили 309 человек, среди них:

  • безвозвратные - 93,
  • раненые - 208,
  • плен - 8.

Кроме того, уничтожено 19 единиц военной техники противника, среди которой:

  • 4 танка,
  • 6 ББМ,
  • 8 артиллерийских систем и минометов,
  • 1 РСЗО.

"Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага. Врага уничтожаем", - добавил Тарнавский.

Потери русской армии

С начала захватнической войны Минобороны РФ скрывает подлинные потери своей армии. Также неизвестны потери вражеских военных формирований, в том числе частных военных компаний.

При этом российские оппозиционные журналисты смогли подтвердить поименный список нескольких тысяч россиян, погибших на войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины десятки тысяч единиц техники и более 260 тысяч военных. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 640 оккупантов.

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