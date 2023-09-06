Українські війська просунулися на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України 5 вересня досягли успіхів на південь від Андріївки та в районі Кліщіївки. Також, просунулися в районі Роботиного та на північний захід від Вербового. Через потужні артилерійські обстріли ЗСУ окупанти втрачають моральний бойовий дух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Новоєгорівки та Білогорівки. Російський агрегатор новин стверджував, що сили РФ нібито просунулись поблизу Синьківки та Петропавлівки.

Російські джерела стверджували, що 5 вересня українські війська проводили наступальні дії поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Українські війська 5 вересня продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що українські сили досягли успіхів на південь від Андріївки.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі. Н ачальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що українські війська просуваються в районі Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українським військам вдалося просунутися в західну частину Кліщіївки та взяти під контроль невизначену ділянку дороги, яка проходить через населений пункт.

Український Генштаб заявив, що українські війська відбили невдалі атаки Росії на північ від Кліщіївки. Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що тривають позиційні бої поблизу Берхівського водосховища.

Російські війська 5 вересня проводили наступальні операції на південний захід від міста Донецьк і не робили жодних заявлених або підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російська армія продовжувала безуспішні наземні атаки поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Російські "воєнкори" стверджували, що 5 вересня українські війська збільшили темп наступальних дій і незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Вони повідомили, що українські сили здійснили обстріли позицій російської 37-ї мотострілецької бригади.

Командир російського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що українські сили захопили деякі невизначені російські позиції в районах Новодонецького та Новомайорського.

Ходаковський також стверджував, що потужний український артилерійський вогонь на південний схід від Великої Новосілки знижує моральний дух росіян і знижує ефективність російських мінних полів у цьому районі, оскільки російські сапери не можуть встановити більше мін.

Військовий блогер з РФ повідомив, що російські сили потребують посилення контрбатарейних можливостей для боротьби з українською артилерією.

Російські джерела також стверджували, що бої тривають поблизу Старомайорського та Урожайного.

Російський "воєнкор" заявив, що 5 вересня війська РФ здійснили невдалу контратаку поблизу Приютного на кордоні Донецько-Запорізької областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські війська просувалися на північний захід і південь від Роботиного та на північний захід від Вербового.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська зберігають позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, але російські сили нібито стабілізували ситуацію біля Голої Пристані.