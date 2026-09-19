У ЗСУ оголосили результати операції "Чорний птах" на південному напрямку (відео)

"Армія РФ, південний напрямок, вирішила перейти на газову генерацію, бо палива не вистачає, бензину, дизеля, і плювати їм на цивільних, будувалися окремі газопроводи для забезпечення ремонтних та і наших потужностей для безперебійного постачання енергії, які для мирного населення окупованих територій називали профілактичними ремонтами", - розповіли українські військові.

Вони також додали, що за діями російських загарбників увесь цей час уважно стежили:

розвідка УВ Південь;

розвідка 17АК;

розвідка 422 LUFTWAFFE.

На тлі останніх подій було ухвалено рішення провести операцію, яка отримала назву "Schwarzer Vogel" ("Чорний птах").

Варто зазначити, що наразі вона знаходиться на етапі завершення.

"Уражені/знищені, всі основні джерела постачання енергії для окупантів, активна спроможність агресора по смузі суттєво зменшена", - йдеться в заяві захисників.

Окрім того, у 422 LUFTWAFFE наголосили, що під час проведення цієї операції ніхто з цивільних не постраждав.