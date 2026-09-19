У ЗСУ оголосили результати операції "Чорний птах" на південному напрямку (відео)

Сили оборони України проводять операцію "Schwarzer Vogel" ("Чорний птах"), під час якої вже встигли уразити та знищити основні джерела енергопостачання російських загарбників на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE.
"Армія РФ, південний напрямок, вирішила перейти на газову генерацію, бо палива не вистачає, бензину, дизеля, і плювати їм на цивільних, будувалися окремі газопроводи для забезпечення ремонтних та і наших потужностей для безперебійного постачання енергії, які для мирного населення окупованих територій називали профілактичними ремонтами", - розповіли українські військові.
Вони також додали, що за діями російських загарбників увесь цей час уважно стежили:
На тлі останніх подій було ухвалено рішення провести операцію, яка отримала назву "Schwarzer Vogel" ("Чорний птах").
Варто зазначити, що наразі вона знаходиться на етапі завершення.
"Уражені/знищені, всі основні джерела постачання енергії для окупантів, активна спроможність агресора по смузі суттєво зменшена", - йдеться в заяві захисників.
Окрім того, у 422 LUFTWAFFE наголосили, що під час проведення цієї операції ніхто з цивільних не постраждав.
Раніше РБК-Україна повідомляло про нові результати операції "Вівальді". Стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти на півночі Донецької області.
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