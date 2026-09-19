В ВСУ объявили результаты операции "Черная птица" на южном направлении (видео)

Силы обороны Украины проводят операцию Schwarzer Vogel ("Черная птица"), во время которой уже успели поразить и уничтожить основные источники энергоснабжения российских захватчиков на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 422 отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE.
"Армия РФ, южное направление, решила перейти на газовую генерацию, потому что топлива не хватает, бензина, дизеля, и плевать им на гражданских, строились отдельные газопроводы для обеспечения ремонтных и наших мощностей для бесперебойной поставки энергии, которые для мирного населения оккупированных территорий называли профилактическими ремонтами", - рассказали украинские защитники.
Они также добавили, что за действиями российских захватчиков все это время внимательно следили:
На фоне последних событий было принято решение провести операцию, которая получила название "Schwarzer Vogel" ("Черная птица").
Стоит отметить, что сейчас она находится на этапе завершения.
"Поражены/уничтожены все основные источники поставки энергии для оккупантов, активная способность агрессора по полосе существенно уменьшена", - сказано в заявлении защитников.
Кроме того, в 422 LUFTWAFFE отметили, что во время проведения этой операции никто из гражданских не пострадал.
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