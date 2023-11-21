В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
В Одесі сьогодні, 21 листопада, пролунали звуки вибухів. Це сталося за дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса" і голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"В Одесі пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні.
Раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу. Потім Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для області.
Пізніше Кіпер звернувся до жителів Одеського району і закликав їх перебувати в укриттях до кінця відбою тривоги.
Остання масштабна атака на Україну
Російські війська вночі знову атакували Україну, використавши комбінований підхід - "суміш" дронів-камікадзе і ракет. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і одну "Іскандер-К" із п'яти ракет.
Деталі про наслідки російської атаки - в матеріалі РБК-Україна.
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