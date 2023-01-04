UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ обстріляли окупаційну комендатуру у Василівці: втрати можуть сягати кількох десятків

Ілюстративне фото: ЗСУ обстріляли окупаційну комендатуру у Василівці (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вдарили по окупаційній військовій комендатурі у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Ворожа військова комендатура у Василівці - всьо. Окупанти скаржаться, що сьогодні наші захисники на Запорізькому напрямку "просмажили" військову комендатуру у місті Василівка. Подейкують, що кількість "двухсотих" та "трьохсотих" сягає кількох десятків", - написав він.

Тим часом гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив, що було щонайменше чотири "прильоти важкого" у Василівці. Спочатку він написав, що удар прийшовся по комендатурі, але потім заявив, що обстріл нібито припав на багатоповерхівку біля комендатури. За його словами, загинуло двоє людей.

Нагадаємо, нещодавно українські військові уразили два пункти дислокації ворога. ЗСУ ліквідували та поранили до 260 військовослужбовців збройних сил Росії.

Окрім того, 31 грудня було завдано удар по російській базі в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Там могло бути знищено близько 400 російських військових, зокрема і мобілізованих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України