ЗСУ обстріляли два пункти управління росіян і завдали чотири авіаудари: зведення Генштабу

Українські військові сьогодні, 3 січня, завдали успішні удари по російських пунктах управління, а також застосовували авіацію для атак на ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За інформацією українського військового командування, протягом доби авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. При цьому ракетні війська вдало обстріляли два пункти управління та чотири райони зосередження живої сили і військової техніки окупантів.

В той же час росіяни продовжили зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також вони спробували покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках і підсилили угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

Ситуація на окремих напрямках: