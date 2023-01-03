ВСУ обстреляли два пункта управления россиян и нанесли четыре авиаудара: сводка Генштаба

Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским пунктам управления, а также применяли авиацию для атак на врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По информации украинского военного командования, в течение суток авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. При этом ракетные войска успешно обстреляли два пункта управления и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Вместе с тем россияне продолжили сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также они попытались улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях и усилили группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления.

Ситуация на отдельных направлениях: