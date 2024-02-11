UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки

Фото: Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів нові перестановки у керівництві Збройних сил України. Зокрема, глава держави замінив командувачів Об'єднаних сил та Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Так, президент звільнив Сергія Наєва з посади  Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.

Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Сьогодні стало відомо, що генерал-лейтенанта Олександра Павлюка призначили командувачем Сухопутних військ. До цього він був першим обіймав посаду першого заступника міністра оборони і був звільнений напередодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСергій НаєвЗбройні сили України