У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки

Так, президент звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.

Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Сьогодні стало відомо, що генерал-лейтенанта Олександра Павлюка призначили командувачем Сухопутних військ. До цього він був першим обіймав посаду першого заступника міністра оборони і був звільнений напередодні.