В ВСУ новые перестановки: уволили Наева и не только

Так, президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами ВСУ. На этот пост был назначен Юрий Содоль.

Кроме того, Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Эту должность занимал Максим Миргородский. Новым командующим стал Игорь Скибюк.

Также был назначен новый командующий Силами территориальной обороны. Должность получил Игорь Плахута.

Перестановки в ВСУ

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

Сегодня стало известно, что генерал-лейтенанта Александра Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками. До этого он первым занимал должность первого заместителя министра обороны и был уволен накануне.