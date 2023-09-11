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ЗСУ нейтралізували 360 росіян та знищили 7 складів боєприпасів на Таврійському напрямку

Понеділок 11 вересня 2023 16:48
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ЗСУ нейтралізували 360 росіян та знищили 7 складів боєприпасів на Таврійському напрямку Ілюстративне фото: ЗСУ нейтралізували 360 росіян та знищили 7 складів боєприпасів на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу ліквідували або поранили 360 російських загарбників та знищили 7 складів боєприпасів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Внаслідок штурмових дій ЗСУ мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Вони витісняють росіян із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби окупанти завдали одного ракетного та 12 авіаційних ударів, провели 19 бойових зіткнень. Вони також здійснили 763 обстріли, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни мають ініціативу, стримують окупантів, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Так, ЗСУ успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби загарбники здійснили близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі ворожі атаки обернулися для росіян значними втратами в живій силі та техніці.

Втрати ворога

Українські військові протягом доби виконали 1255 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Загальні втрати ворога склали 359 осіб, з них безповоротні - 102, поранені - 257.

Наші бійці також знищили 24 одиниці ворожої військової техніки. Зокрема, 2 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 14 дронів, 3 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ

За минулий тиждень українські військові звільнили 4,8 кв. км на Таврійському напрямку. Загалом ОСУ "Таврія" деокупувала 256,5 кв. км земель з початку контрнаступу.

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