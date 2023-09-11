Українські військові звільнили майже 5 кв. км на Таврійському напрямку за тиждень

За минулий тиждень українські захисники деокупували 4,8 кв. км території на Таврійському напрямку. Загалом на цьому напрямку звільнили вже майже 260 кв.км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

Ситуація на півдні



На Мелітопольському напрямку тривають наступальні дії. Наші військові мають успіх у напрямку південніше Роботиного та західніше Вербового.

За тиждень наші захисники звільнили 4,8 кв. км території на Таврійському напрямку. Йдеться про південь включно з частиною Донецької області. Загалом оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" звільнила 256,5 кв. км. земель.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни перебувають в обороні. Вони продовжують обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Ситуація на сході

На Куп’янському напрямку тривають бої. Українські бійці успішно відбили ворожі атаки в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни продовжують перегрупування військ. Вони ведуть безуспішні наступальні дії в районах Берестове Харківської області та Новосселівське, Новоєгорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти прагнуть зупинити наш наступ. Так, вони безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ в районах Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка Донецької області.

Водночас Сили оборони просуваються та мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Вони витісняють там загарбників із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку було звільнено 2 кв.км. Загалом довкола Бахмута деокуповано 49 кв. км.

Тим часом на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій задля встановлення повного контролю над Мар’їнкою та оточення Авдіївки. Наші оборонці не дають ворогу здійснити його плани.

Росіяни також вели безуспішні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донецької області.

В результаті штурмових дій ЗСУ зайняли частину Опитного та мають частковий успіх в районі Новомайорське. Проте ситуація дуже мінлива. Тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації.

Контрнаступ ЗСУ

Протягом минулого тижня Сили оборони України звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті.

Зокрема, є успіхи у районі Роботиного на Мелітопольському напрямі. Так, протягом останнього тижня ЗСУ звільнили частину Опитного під Донецьком. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.