ЗСУ нещадно знищують штурмові групи РФ у Донецькій області (відео)

У тактичній групі зазначили, що Росія продовжує спроби просування в бік адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Щодня ворог проводить від 25 до 35 штурмів.

Для таких штурмів Росія переважно використовує малі групи, вони просуваються відкритою місцевістю. Ворог задіює техніку легкої прохідності: баггі, квадроцикли та мотоцикли.

Але українські захисники дають росіянам гідну відсіч. Зокрема, було відбито атаки біля населених пунктів Бурлацьке та Богданівка.

"Аеророзвідка часто виявляє окупантів ще на підступах до українських позицій, а мінометні розрахунки, артилерія, РСЗВ, пілоти FPV та бомбери нещадно знищують противника. Наочні результати бездарних дій росіян - десятки тіл окупантів, що лежать на українських полях", - додали в тактичній групі.