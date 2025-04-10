ВСУ беспощадно уничтожают штурмовые группы РФ в Донецкой области (видео)

В тактической группе отметили, что Россия продолжает попытки продвижения в сторону административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями. Каждый день враг проводит от 25 до 35 штурмов.

Для таких штурмов Россия преимущественно использует малые группы, они продвигаются по открытой местности. Враг задействует технику легкой проходимости: багги, квадроциклы и мотоциклы.

Но украинские защитники дают россиянам достойный отпор. В частности, были отбиты атаки возле населенных пунктов Бурлацкое и Богдановка.



"Аэроразведка часто обнаруживает оккупантов еще на подступах к украинским позициям, а минометные расчеты, артиллерия, РСЗО, пилоты FPV и бомберы беспощадно уничтожают противника. Наглядные результаты бездарных действий россиян - десятки тел оккупантов, лежащих на украинских полях", - добавили в тактической группе.