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ЗСУ нещадно знищують штурмові групи РФ у Донецькій області (відео)

Четвер 10 квітня 2025 17:35
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ЗСУ нещадно знищують штурмові групи РФ у Донецькій області (відео) Ілюстративне фото: українські воїни знищують окупантів в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни продовжують стримувати російські штурми в Донецькій області. Росія відправляє своїх солдатів фактично "на забій" - вони наступають через поля.

Про це РБК-Україна повідомили в тактичній групі "Вугледар" і надали відео.

У тактичній групі зазначили, що Росія продовжує спроби просування в бік адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Щодня ворог проводить від 25 до 35 штурмів.

Для таких штурмів Росія переважно використовує малі групи, вони просуваються відкритою місцевістю. Ворог задіює техніку легкої прохідності: баггі, квадроцикли та мотоцикли.

Але українські захисники дають росіянам гідну відсіч. Зокрема, було відбито атаки біля населених пунктів Бурлацьке та Богданівка.

"Аеророзвідка часто виявляє окупантів ще на підступах до українських позицій, а мінометні розрахунки, артилерія, РСЗВ, пілоти FPV та бомбери нещадно знищують противника. Наочні результати бездарних дій росіян - десятки тіл окупантів, що лежать на українських полях", - додали в тактичній групі.

Ситуація в Донецькій області

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про збільшення спроб наступу Росії на всіх основних напрямках.

Зокрема, як зазначили в Інституті вивчення війни (ISW), штурми росіян тривають у районі Покровська. Українські захисники проводять контрудари і не дають ворогу досягти успіху.

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