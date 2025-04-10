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ВСУ беспощадно уничтожают штурмовые группы РФ в Донецкой области (видео)

Четверг 10 апреля 2025 17:35
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ВСУ беспощадно уничтожают штурмовые группы РФ в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: украинские воины уничтожают оккупантов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины продолжают сдерживать российские штурмы в Донецкой области. Россия отправляет своих солдат фактически "на убой" - они наступают через поля.

Об этом РБК-Украина сообщили в тактической группе "Угледар" и предоставили видео.

В тактической группе отметили, что Россия продолжает попытки продвижения в сторону административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями. Каждый день враг проводит от 25 до 35 штурмов.

Для таких штурмов Россия преимущественно использует малые группы, они продвигаются по открытой местности. Враг задействует технику легкой проходимости: багги, квадроциклы и мотоциклы.

Но украинские защитники дают россиянам достойный отпор. В частности, были отбиты атаки возле населенных пунктов Бурлацкое и Богдановка.

"Аэроразведка часто обнаруживает оккупантов еще на подступах к украинским позициям, а минометные расчеты, артиллерия, РСЗО, пилоты FPV и бомберы беспощадно уничтожают противника. Наглядные результаты бездарных действий россиян - десятки тел оккупантов, лежащих на украинских полях", - добавили в тактической группе.

Ситуация в Донецкой области

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об увеличении попыток наступления России на всех основных направлениях.

В частности, как отметили в Институте изучения войны (ISW), штурмы россиян продолжаются в районе Покровска. Украинские защитники проводят контрудары и не дают врагу добиться успеха.

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