ВСУ беспощадно уничтожают штурмовые группы РФ в Донецкой области (видео)
Украинские воины продолжают сдерживать российские штурмы в Донецкой области. Россия отправляет своих солдат фактически "на убой" - они наступают через поля.
Об этом РБК-Украина сообщили в тактической группе "Угледар" и предоставили видео.
В тактической группе отметили, что Россия продолжает попытки продвижения в сторону административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями. Каждый день враг проводит от 25 до 35 штурмов.
Для таких штурмов Россия преимущественно использует малые группы, они продвигаются по открытой местности. Враг задействует технику легкой проходимости: багги, квадроциклы и мотоциклы.
Но украинские защитники дают россиянам достойный отпор. В частности, были отбиты атаки возле населенных пунктов Бурлацкое и Богдановка.
"Аэроразведка часто обнаруживает оккупантов еще на подступах к украинским позициям, а минометные расчеты, артиллерия, РСЗО, пилоты FPV и бомберы беспощадно уничтожают противника. Наглядные результаты бездарных действий россиян - десятки тел оккупантов, лежащих на украинских полях", - добавили в тактической группе.
Ситуация в Донецкой области
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об увеличении попыток наступления России на всех основных направлениях.
В частности, как отметили в Институте изучения войны (ISW), штурмы россиян продолжаются в районе Покровска. Украинские защитники проводят контрудары и не дают врагу добиться успеха.
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