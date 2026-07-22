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У ЗСУ назвали технології, що забезпечать перевагу на полі бою у найближчі роки

18:27 22.07.2026 Ср
2 хв
Як ЗСУ планують застосовувати дрони?
aimg Костянтин Широкун aimg Роман Кот
Фото: у ЗСУ назвали технології, що забезпечать перевагу на полі бою у найближчі роки (Getty Images)

Автономні безпілотники та їх органічна інтеграція під час виконання бойових завдань зможуть забезпечити перевагу ЗСУ на полі бою у найближчі роки.

Про це заявив бригадний генерал, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна.

"Я бачу, що величезний приріст ефективності забезпечать інтеграція дронів на полі бою, коли вони стануть більш автономними і зможуть виконувати задачі у взаємодії один з одним і з системами. Ми вже йдемо до цього", - заявив Лебеденко.

Він також зазначив, що якщо спуститися нижче на тактичний рівень, то мова йде про автономність кожного дрона і вміння його інтегруватися в такі системи.

"Тобто, ще раз, виходимо з історії підвищення автономності, зменшення впливу людини на процеси і прискорення операцій, які вони можуть виконуватися в системах", - додав заступник Головнокомандувача ЗСУ.

За його словами, також важливим є масштабування і автономність ситуаційної обізнаності. Необхідно налаштувати систему таким чином, щоб опрацьовувалася вся ця інформація.

"Це дуже важлива історія, тому що якщо я не виявляю, я не можу ефективно працювати по цих засобах. Я бачу в автономності дуже великі переваги, й в інтеграції зі штучним інтелектом", - підсумував Лебеденко.

Нагадаємо, американський виробник вперше випускатиме морські дрони Magura, розроблені та випробувані на війні в Україні.

Крім того, український ударний безпілотник "Лютий" перетворили на носія ракет. Його вперше показали на міжнародній виставці в Англії.

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