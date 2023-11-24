У ЗСУ назвали суму, яку отримують українські солдати під час навчань

Сума грошового забезпечення українських солдат залежить від тих завдань, які вони виконують. Мінімальна становить 20 тисяч гривень на місяць під час навчань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Володимир Фітьо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ на телемарафоні.
"Стандартно від 20 тисяч гривень для солдата", - сказав він.
За його словами, коли солдати "вже приїжджають в район виконання завдань, вони вже отримують те грошове забезпечення, яке передбачено в цьому районі, тобто від 20 до 120 тисяч в місяць".
З 29-го вересня встановлюється така винагорода:
Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.
Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.
Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.
Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.