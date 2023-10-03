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Військовим збільшили доплати: хто буде отримувати по 100 тисяч гривень

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 11:36
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Військовим збільшили доплати: хто буде отримувати по 100 тисяч гривень Фото: військовослужбовці ракетних військ, артилерії та ПВО будуть отримувати 100 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Найближчим часом гроші надійдуть на їхні рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За даними прес-служби, встановлюється винагорода:

  • 100 000 гривень - військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 100 000 гривень - військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 50 000 гривень - військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 30 000 гривень - військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Строковики - 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Курсанти - 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Натомість Рада ухвалила закон, який передає це питання до компетенції Кабінету міністрів, який встановлює надбавки в залежності від участі у бойових діях.

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