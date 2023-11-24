RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ назвали сумму, которую украинские солдаты получают во время учений

Фото: солдаты ВСУ получают от 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сумма денежного довольствия украинских солдат зависит от тех задач, которые они выполняют. Минимальная составляет 20 тысяч гривен в месяц во время учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ на телемарафоне.

"Стандартно от 20 тысяч гривен для солдата", – сказал он.

По его словам, когда солдаты "уже приезжают в район выполнения задач, они уже получают то денежное довольствие, которое предусмотрено в этом районе, то есть от 20 до 120 тысяч в месяц".

Денежное довольствие

Напомним, Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение.

С 29 сентября устанавливается такое вознаграждение:

  • 100 000 гривен - военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 100 000 гривен - военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 50 000 гривен - военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 30 000 гривен - военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

 

Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15000 до 30000 гривен. Начисляется с 1 июня.

  • Срочники - 6 000 гривен. Начисляется с 1 июня.
  • Курсанты - 2 350 гривен. Начисляется с 1 июня.

Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.

Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне - 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

 

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУЗарплата в Украине