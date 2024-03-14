У ЗСУ назвали стратегічну ціль "номер один" росіян на сході

Зараз армія ворога намагається сунутись та штурмувати невеликими піхотними групами, просуваючись по 5-10 метрів вперед та ховаючись у земельних окопах.

"Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо. Танки також знищуються, зокрема вчора. Ситуація важка, але ми тримаємо лінію оборони", - розповів Краснов.

Росіяни намагаються сподіватися на удачу: декілька днів вони просуваються піхотою, а потім неочікувано залучають декілька танків. Проте їм не вдається проїхати, а згорілі танки залишаються на місці.

Терни - це один із найближчих великих населених пунктів, який йде до Лиману. На думку Краснова, якщо росіяни візьмуть Лиман, це "відкриє ім пряму дорогу на Слов‘янськ та Краматорськ. Це стратегічна ціль номер один".

На даний момент вони займають панівні висоти, позаду Тернів. Там ландшафт - це посадки та річки, тому важливо командирам вміти правильно розташовувати особовий склад, повідомив командир.