Росіяни кидали багато танків. ЗСУ відбили штурм на Лиманському напрямку (відео)
Військові 21 окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм на Лиманському напрямку, та показали, як це відбувалось.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.
За даними військових, під час штурму росіяни кидають у бій величезну кількість танків, бойових машин піхоти та іншої броньованої техніки.
Проте українські військові застосували всі наявні засоби, щоб зупинити цю навалу й відбили російський штурм.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, склали 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.
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