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Росіяни кидали багато танків. ЗСУ відбили штурм на Лиманському напрямку (відео)

Україна, Середа 24 січня 2024 00:12
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Росіяни кидали багато танків. ЗСУ відбили штурм на Лиманському напрямку (відео) Фото: ЗСУ відбили штурм на Лиманському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Військові 21 окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм на Лиманському напрямку, та показали, як це відбувалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.

За даними військових, під час штурму росіяни кидають у бій величезну кількість танків, бойових машин піхоти та іншої броньованої техніки.

Проте українські військові застосували всі наявні засоби, щоб зупинити цю навалу й відбили російський штурм.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, склали 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.

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