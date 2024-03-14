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В ВСУ назвали стратегическую цель "номер один" россиян на востоке

Фото: в ВСУ назвали стратегическую цель "номер один" россиян на востоке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

Пока ситуация на фронте напряженная. Россияне пытаются штурмовать круглосуточно, за прошедшие сутки отражались атаки днем, вечером и сегодня ночью.

Об этом сказал командир взвода 95-й ОГШБр Станислав Краснов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Сейчас армия врага пытается двигаться и штурмовать небольшими пехотными группами, продвигаясь по 5-10 метров вперед и прячась в земельных окопах.

"Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности, вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны", - рассказал Краснов.

Россияне пытаются надеяться на удачу: несколько дней они продвигаются по пехоте, а затем неожиданно привлекают несколько танков. Однако им не удается проехать, а сгоревшие танки остаются на месте.

Терны – это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет в Лиман. По мнению Краснова, если россияне примут Лиман, это "откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Это стратегическая цель номер один".

Сейчас они занимают господствующие высоты, позади Тернов. Там ландшафт – это посадки и реки, поэтому важно командирам уметь правильно располагать личный состав, сообщил командир.

Ранее мы писали, что враг увеличил применение фугасных авиабомб: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута . Если раньше эти случаи были единичными, то сегодня это уже переходит на десятки.

Также Россия перешла к тактике механизированных ударных штурмовых групп, усилила и артиллерийскую составляющую. По словам офицера Калашникова, враг не сожалеет ни о технике, ни о личном составе и пытается продвигаться на некоторых локациях.

Кроме того, враг снизил использование FPV-дронов в Николаевском направлении . Также среди россиян наблюдается определенная паника из-за того, что в украинской армии умело овладевает дробная компонента.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк также рассказала, что с приближением даты выборов враг усилил на оккупированных территориях присутствие правоохранительных структур и росгвардии.

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