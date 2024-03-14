У ЗСУ назвали стратегічну ціль "номер один" росіян на сході
Наразі ситуація на фронті напружена. Росіяни намагаються штурмувати цілодобово, минулої доби відбивалися атаки вдень, ввчері та сьогодні вночі.
Про це сказав командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Зараз армія ворога намагається сунутись та штурмувати невеликими піхотними групами, просуваючись по 5-10 метрів вперед та ховаючись у земельних окопах.
"Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо. Танки також знищуються, зокрема вчора. Ситуація важка, але ми тримаємо лінію оборони", - розповів Краснов.
Росіяни намагаються сподіватися на удачу: декілька днів вони просуваються піхотою, а потім неочікувано залучають декілька танків. Проте їм не вдається проїхати, а згорілі танки залишаються на місці.
Терни - це один із найближчих великих населених пунктів, який йде до Лиману. На думку Краснова, якщо росіяни візьмуть Лиман, це "відкриє ім пряму дорогу на Слов‘янськ та Краматорськ. Це стратегічна ціль номер один".
На даний момент вони займають панівні висоти, позаду Тернів. Там ландшафт - це посадки та річки, тому важливо командирам вміти правильно розташовувати особовий склад, повідомив командир.
Раніше ми писали, що ворог збільшив застосування фугасних авіабомб: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Бахмута. Якщо раніше ці випадки були поодинокими, то сьогодні це вже переходить на десятки.
Також Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. За словами офіцера Калашникова, ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу та намагається просуватися на деяких локаціях.
Крім того, ворог знизив використання FPV-дронів в Миколаївському напрямку. Також серед росіян спостерігається певна паніка через те, що в українській армії вправно опановується дробова компонента.
Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк також розповіла, що з наближенням дати виборів ворог посилив на окупованих територіях присутність правоохоронних структур та росгвардії.
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