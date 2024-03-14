В ВСУ назвали стратегическую цель "номер один" россиян на востоке

Пока ситуация на фронте напряженная. Россияне пытаются штурмовать круглосуточно, за прошедшие сутки отражались атаки днем, вечером и сегодня ночью.

Об этом сказал командир взвода 95-й ОГШБр Станислав Краснов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Сейчас армия врага пытается двигаться и штурмовать небольшими пехотными группами, продвигаясь по 5-10 метров вперед и прячась в земельных окопах.

"Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности, вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны", - рассказал Краснов.

Россияне пытаются надеяться на удачу: несколько дней они продвигаются по пехоте, а затем неожиданно привлекают несколько танков. Однако им не удается проехать, а сгоревшие танки остаются на месте.

Терны – это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет в Лиман. По мнению Краснова, если россияне примут Лиман, это "откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Это стратегическая цель номер один".

Сейчас они занимают господствующие высоты, позади Тернов. Там ландшафт – это посадки и реки, поэтому важно командирам уметь правильно располагать личный состав, сообщил командир.