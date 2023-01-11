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У ЗСУ назвали причини зниження артилерійської активності росіян

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Середа 11 січня 2023 12:08
У ЗСУ назвали причини зниження артилерійської активності росіян Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти значно скоротили інтенсивність артилерійських ударів на окремих напрямках у порівняння з літнім періодом, коли вони безлімітно використовували снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, за цю добу на Бахмутському напрямку було 249 обстрілів з різних видів артилерії.

Череватий порівняв положення російської армії станом на зараз з тим, яке вони займали влітку. Так, літом росіяни не розуміли, який час триватиме кампанія. Вони розраховували на більш швидкі результати та фактично безлімітно використовували снаряди.

"Зараз вони зосередилися конкретно на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському напрямках… і вже дозволити постійного вогневого дощу вони не можуть. Їм уже потрібно доставляти боєприпаси з більшої відстані, вони шукають їх в різних країнах, щоб закупити. Тому що неймовірна інтенсивність війни", - сказав він.

До того ж, українські військові постійно знищують ворожі польові склади з артилерією, їхні доставки, артилерійські установки.

Нагадаємо, CNN писало, що росіяни значно знизили інтенсивність артилерійського вогню - у деяких місцях на 75%.

Раніше повідомлялося, що РФ виснажує запаси артилерійських боєприпасів, внаслідок чого їм важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

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