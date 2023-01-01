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Дефіцит снарядів для артилерії вдарить по темпах операцій Росії, - ISW

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Бахмут, Неділя 01 січня 2023 05:42
Дефіцит снарядів для артилерії вдарить по темпах операцій Росії, - ISW Фото: дефіцит снарядів для артилерії вдарить по темпах операцій Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів. В результаті їм важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).

Начальник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні мають серйозні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть помітнішими до березня 2023 року.

Російські сили нині немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

ISW вважає, що обмеження на боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом.

Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні.

Росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Російські сили завдали ще одного раунду ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України, але з меншою інтенсивністю порівняно з раніше масованими ударами.
  • Україна та Росія обмінялися полоненими, але розійшлися у підрахунках їхньої кількості.
  • 31 грудня російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.
  • 31 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.
  • 29 грудня Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередачі, що діє.
  • Російські сили продовжують операції на сході Запорізької області та на південному напрямку.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив 31 грудня, що Кремль планує закрити свої кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і розпочати чергову хвилю мобілізації "через тиждень або близько того".
  • Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії на окупованих територіях у відповідь на дії українських партизанів.
  • Російська окупаційна влада продовжує створювати нестерпні умови життя для мешканців окупованих територій.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм, але тоді стояло питання нарощування обсягів.

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