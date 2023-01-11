В ВСУ назвали причины снижения артиллерийской активности россиян

Российские оккупанты значительно сократили интенсивность артиллерийских ударов на отдельных направлениях по сравнению с летним периодом, когда они безлимитно использовали снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, за эти сутки на Бахмутском направлении было 249 обстрелов из разных видов артиллерии.

Череватый сравнил положение российской армии по состоянию на данный момент с тем, которое они занимали летом. Так, летом россияне не понимали, какое время продлится кампания. Они рассчитывали на более быстрые результаты и практически безлимитно использовали снаряды.

"Сейчас они сосредоточились конкретно на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях… и уже разрешить постоянного огневого дождя они не могут. Им уже нужно доставлять боеприпасы с большего расстояния, они ищут их в разных странах, чтобы закупить. Потому что невероятная интенсивность войны", - сказал он.

К тому же украинские военные постоянно уничтожают вражеские полевые склады с артиллерией, их доставки, артиллерийские установки.

Напомним, CNN писало, что россияне значительно снизили интенсивность артиллерийского огня - в некоторых местах на 75%.

Ранее сообщалось, что РФ истощает запасы артиллерийских боеприпасов, в результате чего им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

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