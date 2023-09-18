ЗСУ наступають під Бахмутом без застосування додаткових ресурсів та засобів, - Маляр

Збройні сили України ведуть наступальні операції на Бахмутському напрямку без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів", - написала Маляр.

Вона наголосила, що це можливо лише завдяки майстерності Командувача ОСУВ Хортиця, Генерального штабу ЗСУ, який працює 24/7, та мужності наших бійців.

Наступ ЗСУ під Бахмутом

Українські військові ведуть наступальні дії в районі Бахмуту. Нещодавно під контроль українських військ повернулася Андріївка.

Окрім того, вчора ввечері, 17 вересня, 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ заявила про звільнення населеного пункту Кліщіївка під Бахмутом. Вигнали окупантів з Кліщіївки бійці 80-ї бригади, 5 окремої штурмової бригади та бригади "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

Пізніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ. А президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував військовим за повернення української території.

Зокрема, Збройні сили України за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території на Бахмутському напрямку.