У Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки

Збройні сили Україні за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території на Бахмутському напрямку. Зокрема, минулого тижня українським бійцям вдалося деокупувати Андріївку та Кліщіївку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку, це наш напрямок наступу на сході, протягом минулого тижня було звільнено два населених пункти: Андріївка і Кліщіївка", - сказала Маляр.

скриншот deepstatemap.live

За її словами, за період контрнаступу під Бахмутом звільнено вже 51 кв. км території. За минулий тиждень українські бійці звільнили ще 2 кв. км.

Звільнення Кліщіївки

Вчора ввечері, 17 вересня, 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ заявила про звільнення населеного пункту Кліщіївка під Бахмутом. Вигнали окупантів з Кліщіївки бійці 80-ї бригади, 5 окремої штурмової бригади та бригади "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

Пізніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ. А президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував військовим за повернення української території.